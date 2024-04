Mit 0,8 Promille in Margertshausen am Steuer

Bei einer Kontrolle der Polizei in Margertshausen fällt ein 43-Jähriger auf. Der Mann hatte zu viel Alkohol getrunken.

Zu viel Alkohol hatte ein Autofahrer getrunken, der am Donnerstag um 0.45 Uhr in Margertshausen von der Polizei kontrolliert wurde. Der 43-Jährige wurde am Steuer seines BMW in der Fuggerstraße angehalten. Weil der Mann nach Alkohol roch, wurde ein Test durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,8 Promille. Deshalb nahm ihm die Polizei den Schlüssel seines BMW vorübergehend weg. (kinp)