250 Liter Diesel aus Lkw in Meitingen ausgelaufen

Beim Abbiegen wird der Tank eines Lastwagens auf dem Parkplatz eines Supermakrts in Meitingen aufgerissen. 250 Liter Diesel laufen aus, berichtet die Polizei.

Hunderte Liter Diesel sind aus dem Tank eines Lastwagens in Meitingen ausgelaufen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 63-jähriger Lastwagenfahrer am Dienstag gegen 6.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Gewerbegebiet Via Claudia unterwegs. Beim Abbiegen übersah er offenbar einen Begrenzungsstein, an dem er mit dem Tank seines Lastwagens hängen blieb. Der Tank wurde aufgerissen und rund 250 Liter Diesel flossen auf die Straße und sickerten ins Erdreich, so die Polizei.

Zur Anbindung des Diesels rückte die Feuerwehr an. Das Erdreich musste durch eine Spezialfirma abgetragen werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2500 Euro. Der Lastwagen musste abgeschleppt werden. (kinp)