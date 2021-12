74-Jährige nimmt in Meitingen einer 71-Jährigen die Vorfahrt

Beim Einbiegen in die Peter-Dörfler-Straße in Meitingen übersieht die Seniorin ein anderes Auto, es kommt zum Zusammenstoß.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat eine 74-jährige Autofahrerin am Dienstag in Meitingen. Sie wollte laut Polizei gegen 12.30 Uhr von der Raiffeisenstraße in die Peter-Dörfler-Straße einbiegen.

Dabei übersah sie den Wagen einer 71-Jährigen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro. (thia)