Achtjähriger wird bei Verkehrsunfall in Meitingen leicht verletzt

Ein Meitingen stößt ein achtjähriger Radfahrer mit einem Auto zusammen. Er verletzt sich dabei leicht.

Ein achtjähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall in Meitingen am Mittwochnachmittag leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er mit seinem Fahrrad gegen 16.10 Uhr vom Gehweg an der Breslauer Straße auf die Straße. Dort fuhr er an einem geparkten Auto vorbei, wodurch er auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei stieß der Achtjährige mit einem Auto zusammen.

Nach Angaben der Polizei verletzte sich der Junge bei dem Zusammenprall leicht. Der Gesamtschaden liegt bei rund 3000 Euro. (jly)

Lesen Sie dazu auch