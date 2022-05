Unfall in Meitingen: Kradfahrer kracht gegen einen Zaun

Beim Abbiegen in Meitingen übersieht ein Autofahrer einen 70-jährigen Kradfahrer. Dieser muss ausweichen und kollidiert mit einem Gartenzaun.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein 37-jähriger Autofahrer am Donnerstag gegen 17.15 Uhr in Meitingen. Der Mann wollte aus der Hauptstraße kommend nach links in die Donauwörther Straße abbiegen.

Dabei übersah er laut Polizei einen 70-jährigen Kradfahrer, der auf der Donauwörther Straße südwärts fuhr. Um einem Zusammenstoß zu entgehen, wich der Kradfahrer aus und kollidierte mit einem Gartenzaun. Der Gesamtschaden beträgt rund 1000 Euro, der 70-Jährige blieb unverletzt. (AZ)