Bezirksrätin Gabrielle Mailbeck bleibt AfD-Vorsitzende in Meitingen

Der AfD-Ortsverband Meitingen und Umgebung hat laut Pressemitteilung 33 Mitglieder und seine Ortsverbands-Vorsitzende im Amt bestätigt.

Der AfD-Ortsverband Meitingen und Umgebung im Kreisverband Augsburg-Land hielt kürzlich seinen diesjährigen Ortsparteitag in Meitingen ab. Gegründet wurde der AfD-Ortsverband Meitingen und Umgebung am 11. September 2019 in Meitingen. Heute zählt er 33 Mitglieder. Diese positive Entwicklung sei laut Pressemitteilung bemerkenswert, besonders in einer Zeit, in der die AfD oft diffamiert werde. Jörg Mikszas leitete die Veranstaltung. Mit Mehrheit wurde Gabrielle Mailbeck, die 35-jährige gebürtige Brasilianerin und Bezirksrätin, zur Vorsitzenden gewählt. Sie ist auch im Vorstand des Kreisverbandes Augsburg-Land tätig und wurde kürzlich zur Schriftführerin gewählt.

Warum Mailbeck Brasilien verließ

In ihrer Rede betonte die Sprach- und Theaterwissenschaftlerin, ihre Entscheidung, Brasilien zu verlassen und sich in Deutschland niederzulassen, sei aus Liebe und Hochachtung für die deutschen Werte und das Gedankengut getroffen worden. Sie fühle sich verpflichtet, dieses Land und seine Menschen zu unterstützen und zu stärken.

Als stellvertretender Vorsitzender wurde der 24-jährige Maschinenbautechniker Michael Sailer aus Ehingen mit großer Zustimmung gewählt. Krisztián Langmár, ein 23-jähriger Fachangestellter für Bäderbetriebe aus Langweid am Lech, wurde zum neuen Kassenwart ernannt.

Die Vorsitzende Mailbeck rief zur entschlossenen Gestaltung der Zukunft der Region auf: "Gemeinsam können wir eine Zukunft formen, die von Sicherheit, Stolz und Freiheit geprägt ist. Jetzt ist die Zeit gekommen, unsere Stimme zu erheben und unsere gemeinsamen Träume in die Realität umzusetzen. Denn wir sind die Alternative in Meitingen und Umgebung – und wir sind gekommen, um zu bleiben."

