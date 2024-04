E-Scooter am Meitinger Bahnhof gestohlen

Ein Unbekannter hat einen E-Scooter auf dem Gelände des Bahnhofs in Meitingen gestohlen, berichtet die Polizei.

Ein E-Scooter ist auf dem Gelände des Bahnhofs in Meitingen gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach wurde der Scooter vermutlich am Dienstag in der Zeit zwischen 6.15 Uhr und 17.30 Uhr geklaut. Das Fahrzeug ist etwa 250 Euro wert, teilt die Polizei mit. Nun wird ermittelt. (kinp)