Unbekannte wollen Zigarettenautomat in Herbertshofen aufbrechen

Ein Anwohner hört am Sonntag ein lautes Geräusch. Offenbar versuchten Unbekannte, einen Zigarettenautomaten mit einem Stein aufzubrechen.

Ein Zigarettenautomat in Herbertshofen sollte offenbar aufgebrochen werden. Laut Polizei hörte ein Anwohner am Sonntag in der Herbertshofer Mühlstraße ein lautes Geräusch. Die Ursache: Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Unbekannte einen Zigarettenautomaten mit einem Stein aufbrechen wollten. Es blieb jedoch beim Versuch. Dennoch liegt der Sachschaden bei rund 700 Euro, schätzen die Beamten. (kinp)