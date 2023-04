In Meitingen entstehen Wohnungen für Menschen mit Beeinträchtigungen

Plus Beim nicht ersten, aber offiziellen Spatenstich loben die Politiker das Bauprojekt des Dominikus-Ringeisen-Werks, das Ende 2024 bezugsfertig sein soll.

Es wird schon eifrig gebaut im Baugebiet "Östlich der Donauwörther Straße" in Meitingen. Und so mussten die Gäste beim ersten Spatenstich für das neue Wohnhaus des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) stimmlich nicht nur gegen den starken Wind, sondern auch gegen den Baulärm ankämpfen.

Michael Winter aus dem DRW-Vorstand umriss kurz die Pläne für die Wohnanlage, in der 24 Menschen mit erworbener Hirnschädigung in Wohngruppen leben können, sowie für neun Einzelapartments für Menschen mit Behinderung, die sich weitestgehend selbst versorgen können. Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss sollen 24 Menschen mit erworbener Hirnschädigung ein Gruppenwohnangebot vorfinden.