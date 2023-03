In Meitingen lockt am Sonntag der Jahrmarkt

Auch einige Geschäfte haben auf. Was am kommenden Sonntag in der Marktgemeinde geboten ist.

Er eröffnet traditionell den Reigen der großen Freiluftveranstaltungen im nördlichen Landkreis Augsburg: Am Sonntag, 2. April, findet in der Marktgemeinde Meitingen wieder der beliebte Jahrmarkt statt.

Der Jahrmarkt ist seit Jahrzehnten (bis auf die Pandemiejahre 2020 und 2021) ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Marktgemeinde. Eine große Rolle spielt dabei das vielfältige und umfangreiche Angebot. Dieses reicht von Nutz- und Gebrauchsartikeln für Haushalt, Garten und Freizeit bis hin zu Pflanzen, Obst, Schmuck, Handyzubehör, Kleidung, Lederwaren sowie süßen und herzhaften Gaumenfreuden. Wen zwischendurch der Hunger plagt, braucht nicht mit leerem Magen durch die Budengasse zu schlendern.

Das ist beim Meitinger Jahrmarkt geboten

Der Mittelpunkt des Jahrmarkttreibens befindet sich in der Schlossstraße und auf der angrenzenden Hauptstraße zwischen der Schnurbeinstraße und dem Rewe-Supermarkt. Ein Kinderflohmarkt am Rathausplatz lädt die Kinder ein, erste "Geschäfte" mit Spielsachen, Büchern, Computerspielen und Ähnlichem zu machen.

Anmeldungen für den Kinderflohmarkt nehmen im Rathaus Michaela Matschl unter der Telefonnummer 08271/8199-35 oder Dana Manderla-Emmert unter 08271/8199-34 sowie per E-Mail m.matschl@markt-meitingen.de oder d.manderla-emmert@markt-meitingen.de bis Freitag, 31. März entgegen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Außerdem haben mehrere Geschäfte an der Römerstraße, Schlossstraße, Hauptstraße und am Pouzauger Ring in der Zeit von 11 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.

Weil der Marktsonntag immer jedes Jahr am ersten Sonntag im Monat April durchgeführt wird, findet somit auch der monatliche Kleintiermarkt auf dem Gelände des Gasthofes Killensberger "Neue Post" am 2. April statt, der vom Meitinger Kleintierzuchtverein seit 1955 ausgerichtet wird. "Laut Vorgaben des Veterinäramtes sind Hühner und Vögel nicht zugelassen", schildert Markus Schuster, Vorsitzender des Meitinger Kleintierzuchtvereins. Alle weiteren Kleintierarten dürfen gebracht werden. Auf dem Gelände vor dem Feuerwehrhaus richtet die Freiwillige Feuerwehr Meitingen ihren jährlichen Tag der offenen Tür aus. Dabei gibt es Informationen rund um die Feuerwehr. Kinderschminken für die kleinen Gäste bereichert das Programm und für das leibliche Wohl ist aus der Feuerwehrküche bestens gesorgt.

Hier können Sie beim Jahrmarkt in Meitingen parken

Während des Marktes sind von acht Uhr bis 18 Uhr folgende Bereiche für jeglichen Kraftfahrzeugverkehr gesperrt: Schlossstraße zwischen Einmündung Schlossstraße/Abfahrt Tiefgarage und der Hauptstraße sowie die Hauptstraße bis zur Einfahrt zur südlichen Einfahrt Mittelschule. Frei bleiben die Zufahrten zur Tiefgarage und zum REWE-Parkplatz. Umleitungen sind beschildert. Parkmöglichkeiten für Autofahrer bestehen am Bahnhof, am Freibad und in der Tiefgarage an der Schlossstraße.