Kran am Lech bei Meitingen sorgt für Aufsehen

Spaziergänger am Lech wundern sich über das große Gefährt neben dem Lech bei Meitingen. Der gelbe Kran ist Teil von Wartungsarbeiten der Lechwerke.

Ein großer gelber Kran sorgt bei Spaziergängerinnen und Spaziergängerinnen, die die Gegend entlang des Lechs als Naherholungsziel nutzen, für verwunderte Gesichter. Das Kraftwerk Meitingen werde renoviert, saniert oder dergleichen, wird gemutmaßt. Auf Nachfrage bei der Lechwerke AG lässt sich herausfinden: Es handelt sich um Wartungsarbeiten. So soll die Anlagen- und Hochwassersicherheit verbessert werden.

Auch wenn es für viele Passantinnen und Passanten so aussehen mag, finden diese Arbeiten nicht etwa am Kraftwerk selbst statt, sondern an der Wehranlage. Im Fachjargon heißt es, dass ein Bauteil namens Regulierschütz betroffen ist. Dieses besteht aus zwei Klappen, beide werden instandgesetzt und anschließend wieder eingesetzt. Thomas Renz, der Leiter der Kommunikationsabteilung der Lechwerke erklärt: „Diese Klappen sind nötig, um das Wasser am Kraftwerk vorbeileiten zu können.“ Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn die Turbinenleistung gedrosselt werden muss. Das kann aufgrund von Störungen oder Engpässen im Netz der Fall sein. Die Klappen im Regulierschütz sorgen dann dafür, dass Wasser an den Turbinen vorbeigeleitet wird.

Bauarbeiten werden sich bis ins Frühjahr hinziehen

Im Zuge der Baumaßnahmen, die sich ins Frühjahr hinziehen werden, werden Wartungs- und Korrosionsschutzarbeiten ausgeführt. Am Schütz selbst ist eine Gummidichtung verbaut, das Gegenstück in Form einer Stahlschiene befindet sich an der Wehranlage. Die Sanierungsarbeiten am Beton finden direkt an der Wehranlage statt.