Meitinger Rathaus baut Online-Angebote aus

Kommune wird als erste im Landkreis Augsburg als digitales Amt ausgezeichnet. Was das für die Meitinger bedeutet.

Ein Terminbuchungssystem via Internet möchte die Meitinger Marktgemeindeverwaltung demnächst anbieten. Schon jetzt gibt es für die rund 12.000 Meitinger mehr als 75 Online-Verfahren, die den Behördengang überflüssig machen oder vereinfachen sollen.

Deshalb darf sich der Markt Meitingen als erster im Landkreis Augsburg nun "Digitales Amt" nennen. Die Kommune erhielt die neue Auszeichnung von Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach. Als "Digitales Amt" dürfen sich bayerische Kommunen bezeichnen, die bereits mindestens 50 kommunale und zentrale Online-Verfahren im sogenannten Bayern Portal verlinkt haben.

In einer Videobotschaft an den Markt Meitingen erklärte Digitalministerin Gerlach: "Die Digitalisierung der Verwaltung ist eine der wichtigsten Aufgaben der bayerischen Kommunen in den nächsten Monaten. Einige sind hier bereits vorbildlich unterwegs."

Meitingens Bürgermeister Michael Higl bezeichnete die Auszeichnung als Ansporn, die digitalen Angebote seiner Verwaltung auszubauen. Deren Mitarbeiter stünden aber auch weiter per Mail, Post, Telefon und in Person für Fragen und Anliegen der Meitinger zur Verfügung. (AZ)

