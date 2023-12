Minister Mehring hört im Gemeinderat Meitingen auf

Plus Michaela Meier folgt bei den Freien Wählern im Gemeinderat Meitingen auf Fabian Mehring. Büroleiterin rückt für ihren zurückgetretenen Chef nach.

Platzwechsel im Meitinger Marktgemeinderat: Fabian Mehring (34), Anfang November zum bayerischen Digitalminister ernannt, gab sein Mandat zurück. Nachfolgerin im Kommunalparlament für die Freie-Wähler-Fraktion ist Mehrings Büroleiterin Michaela Meier, die von Bürgermeister Michael Higl ( CSU) vor dem Gemeinderat vereidigt wurde.

Zunächst hatte der in Waltershofen wohnende Mehring sein Mandat als Gemeinderat behalten wollen, bestätigte er. Letztlich habe ihn aber – hin- und hergerissen zwischen „abgehoben im Landtag“ und „geerdet in der Gemeindepolitik“ - eine Empfehlung aus der Landespolitik bewogen, seine Entscheidung zu überdenken und seinen Gemeinderatssitz zurückzugeben.