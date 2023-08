Radfahrer verletzt: Unbekannter spannt Gurt über Radweg

Ein Unbekannter spannt einen Gurt über einen Geh- und Radweg bei Meitingen. Deshalb wird ein Radfahrer in der Nacht auf Sonntag verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein Radfahrer ist nach einem Sturz in der Nacht auf Sonntag ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, blieb der 30-Jährige auf seinem Rad an einem Gurt hängen, den ein Unbekannter offenbar mutwillig über den Weg gespannt hatte. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr auf dem Weg entlang der Staatsstraße 2045 zwischen Meitingen und Thierhaupten auf Höhe einer Kanalbrücke.

Radfahrer hatte keine Chance zu reagieren

Der Radfahrer hatte wohl keine Chance zu reagieren. Aufgrund der Dunkelheit sei der gespannte Gurt nicht zu erkennen gewesen, berichtet die Polizei. Als der Mann dagegen fuhr, wurde er laut Polizei sofort vom Rad gerissen. Mit leichten Verletzungen kam er ins Krankenhaus. Den Sachschaden am Fahrrad schätzt die Polizei auf etwa 50 Euro.

Nun suchen die Beamten nach Hinweisen auf den Unbekannten, der mutmaßlichen den Gurt über den Weg gespannt hat. Wer den Ermittlern helfen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (kinp)