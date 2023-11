Meitingen

19:00 Uhr

Seit 20 Jahren eine Anlaufstelle für die Familien in Meitingen

Plus Bei einem Jubiläumsabend in Meitingen gab es eine Reise zu den Anfängen des Familienzentrums und einen Blick auf die heutige Bedeutung.

Von Steffi Brand

Wenn sich der Fachbeirat im Familienzentrum in Meitingen trifft, dann bringen die Akteure aus Kindergärten, Schulen, Gemeinde und dem Familienzentrum ihre Eindrücke zur Familienfreundlichkeit der Gemeinde vor. Was im Fachbeirat erarbeitet wird, wird dann über das Bildungsprogramm „Kunststück Familie“ den Familien im Ort angeboten, per Jugendsozialarbeit an den Schulen platziert oder in Weiterbildungsveranstaltungen für das pädagogische Personal aufgegriffen. Nun jedoch stand kein klassischer runder Tisch im Familienzentrum in Meitingen und es führte auch niemand Protokoll, stattdessen wurde der „Jubiläums-Fachbeirat“ und dessen 20-jähriges Jubiläum gefeiert.

Mit einem kurzweiligen Dialog über die Anfänge des Meitinger Familienzentrums erinnerten Jürgen Reichert, der langjährige Direktor der St. Gregor Jugendhilfe, und Alfred Sartor, Alt- und Ehrenbürgermeister der Gemeinde Meitingen, an die Anfänge vor Ort. Sartor berichtete von dem Spagat, sich als Rathauschef nicht noch mehr Aufgaben aufbürden lassen zu wollen und der Notwendigkeit, die er in einem Angebot für Familien sah. Die Forderung nach Prävention und dem Wunsch, nicht erst etwas für Familien zu tun, wenn es zu spät ist, die Idee einer zentralen Einrichtung im nördlichen Landkreis, die Freude über einen versierten Träger wie St. Gregor an der Seite und ein Grundstück in der Gemeinde, das Sartor als „Filetstück“ bezeichnete, trafen zur rechten Zeit auf Jürgen Reichert.

