Meitingen

09:54 Uhr

Unbekannter flüchtet in Meitingen von der Unfallstelle

Ein Unbekannter ist nach einem Unfall auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Via Claudia in Meitingen geflüchtet.

Auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Via Claudia in Meitingen wird ein Auto an beiden Türen auf der Fahrerseite beschädigt.

Ein Unbekannter ist nach einem Unfall auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Via Claudia in Meitingen geflüchtet. Die Polizei sucht nach Hinweisen aus den Fahrer. Passiert ist der Unfall zwischen 11.10 und 11.15 Uhr im westlichen Bereich des Parkplatzes. Der Verursacher drückte mit seinem Fahrzeug beide Türen an der Fahrerseite am Auto des 36-Jährigen ein und hinterließ einen Schaden von rund 2000 Euro. (thia)

