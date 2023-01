Meitingen

Unfall in Meitingen: 18-jährige Autofahrerin achtet nicht auf die Vorfahrt

Nicht aufgepasst hat eine Fahranfängerin am Freitag in Meitingen.

Eine 18-Jährige will in Meitingen in einen Kreisverkehr fahren. Dabei übersieht sie eine 37-jährige Autofahrerin.

Nicht aufgepasst hat eine Fahranfängerin am Freitag in Meitingen. Die 18-Jährige wollte gegen 20.10 Uhr an der Römerstraße/Schlossstraße in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah sie laut Polizei das Fahrzeug einer 37-jährigen, die in diesem Moment durch den Kreisel fuhr. Beim Zusammenstoß beider Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 3300 Euro. (thia)

