Meitinger

Warum diese Rettungsschwimmer Meitingens Freibadretter sind

Plus Katharina Higl, Peter Lebender und Ernst Dittrich sind die Meitinger Freibad-Retter der Saison 2023. Und das hat einen klaren Grund.

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

Sie selbst bezeichnen sich nur mit einem Schmunzeln im Gesicht als „Freibad-Retter“. Aber vor einigen Monaten zeigten sie Interesse an der Tätigkeit, die sich dahinter verbirgt – nämlich als die Gemeinde Meitingen unter eben diesem Schlagwort via Facebook und Gemeindeblatt dazu aufrief, die angespannte Personalsituation im Freibad SunSplash zu entzerren – und zwar durch eigenes Engagement. Was binnen dem Aufruf im April und der feierlichen Urkundenübergabe im August – die drei erhielten das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber und sind bereits regelmäßig im Freibad aktiv – stattfand, haben die drei Freibad-Retter ganz unterschiedlich erlebt.

Katharina Higl hat sich mit dem sportlichen Teil der Rettungsschwimmer-Prüfung besonders leichtgetan. Die 18-Jährige hat gerade ihr Abitur absolviert. Eine ihrer Sport-Abiturprüfungen legte sie im Schwimmen ab. Wohl wissend, dass sie nach dem Abitur viel Freizeit haben würde, hat sie zunächst das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber absolviert. Mit Bestehen der Prüfung trat sie den Job als Freibad-Retter im SunSplash in Meitingen als Ferienjob an. Als sinnvolle Beschäftigung nach dem Abitur und als Vorbereitung auf den Bundesfreiwilligendienst, den die 18-Jährige beim Rettungsdienst absolvieren möchte, sieht die Abiturientin ihren Ferienjob an. Später könnte sie sich vorstellen, im medizinischen Bereich zu arbeiten. Auch dafür sei die Tätigkeit im Freibad und beim Bundesfreiwilligendienst ideal.

