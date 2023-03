Neusäß

34-Jährige achtet in Neusäß nicht auf den grünen Pfeil

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat eine 34-jährige Autofahrerin am Montag in Neusäß.

Eine Autofahrerin will am Montag in Neusäß von der Hauptstraße nach rechts in die Umgehungsstraße einbiegen. Dabei nimmt sie einer 62-Jährigen die Vorfahrt.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat eine 34-jährige Autofahrerin am Montag in Neusäß. Die Frau wollte laut Polizei gegen 11.10 Uhr von der Hauptstraße nach rechts in die Umgehungsstraße in Richtung Augsburg einbiegen. Dabei achtete sie nicht auf den grünen Pfeil an dieser Stelle und nahm einer 62-jährigen Autofahrerin, die von links kam, die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3000 Euro. (thia)

