Anmeldung für Ski-Meisterschaft der Stadt Neusäß läuft

Der Neusässer Ski- und Snowboard-Wettbewerb findet am 18. Februar in Oberjoch statt. Herunterladen kann man den Anmeldebogen aus dem Internet.

Die Stadtmeisterschaft im Ski- und Snowboardfahren zählt seit vielen Jahren zu den sportlichen Highlights in Neusäß. Auch in diesem Jahr findet der große Ski-Fun und Wettkampf wieder am Spieserlift in Unterjoch statt, am Sonntag, 18. Februar. Ausrichter der Veranstaltung ist der TSV Neusäß. Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters Richard Greiner.

15 Tore für Kinder, 30 Tore für Erwachsene

Für den Wettkampf können ab 14 Jahren auch Mannschaften gebildet werden, wovon die drei besten in die Wertung eingehen. Die Streckenlänge beträgt rund 400 Meter für Kinder und Schüler, etwa 800 Meter für Erwachsene. Der Höhenunterschied für Kinder und Schüler liegt bei 150 Metern, für Erwachsene bei 250 Metern. Beim Riesentorlauf sind circa 15 Tore für Kinder und Schüler gesteckt, 30 Tore für Erwachsene. Der Snowboardwettbewerb findet in unmittelbarem Anschluss an den Riesentorlauf auf gleicher Strecke statt (Klasseneinteilung in männlich/weiblich).

Anmeldung telefonisch oder vor Ort

Rückfragen und Anmeldungen sind möglich bei: Stadt Neusäß, Kulturbüro, Telefon 0821/4606147; Familie Meyer, Telefon 0821/463800; Reinigung Kuchenbaur, Hauptstraße 1B. Der Anmeldebogen und weitere Infos sind unter www.neusaess.de/skicontest im Internet zu finden. (AZ)