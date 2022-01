Bahnausbau Augsburg-Ulm: CSU will Debatte im Stadtrat nochmal aufrollen

Der Stadtrat Neusäß hat sich 2020 der Resolution für einen Ausbau angeschlossen. Doch damals sei man von anderen Voraussetzungen ausgegangen, sagt die CSU.

Die Debatte über die beste Trasse für den Ausbau der Bahnstrecke Augsburg-Ulm ist im Augsburger Land in vollem Gange. Vier mögliche Varianten sind von der Bahn grob vorgestellt worden. Doch die Trassierungen stießen auf Entsetzen bei allen Fraktionen im Neusässer Stadtrat, der sich 2020 der Resolution für den Ausbau an der Bestandsstrecke angeschlossen hatte. Die CSU beantragt nun, das Thema im Stadtrat neu zu diskutieren.

Das Stadtgebiet Neusäß ist von allen vier Bahntrassenvarianten betroffen

"Zum Zeitpunkt des Resolutionsbeschlusses ist man im Landkreis von völlig anderen Voraussetzungen ausgegangen", heißt es in einer Stellungnahme. Fraktionsvorsitzende Karin Zimmermann betont: "Dass wir die Resolution infrage stellen, bedeutet nicht, dass wir gegen den Ausbau der Bestandsstrecke sind!" Die CSU sei der Meinung, dass vorschnelles Handeln und eine Festlegung zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht wäre. Neusäß ist die einzige Kommune im Landkreis, die von allen vier Varianten betroffen ist. "Unser Ziel ist es, dass wir uns möglichst gemeinsam im Stadtrat für eine Vorzugsvariante entscheiden", sagt Zimmermann. Durch die im Februar 2020 verabschiedete Resolution seien die Neusässer Politiker in ein "Korsett" geschnürt.

Die Fakten würden sich inzwischen völlig anders darstellen, so die CSU. So sei in der Resolution immer die Rede vom "dritten und – wo nötig – vierten Gleis" die Rede gewesen. Jetzt habe sich die Erkenntnis breit gemacht, dass vier durchgehende Gleise und im Bereich Westheim sogar ein fünftes Überholungsgleis notwendig seien. Die CSU kritisiert, dass laut den Plänen der bestehende Trassenkörper unangetastet bleiben und das 3. und 4. Gleis parallel dazu angebaut werden soll. Dies bedinge aber den Eingriff in kommunale bzw. private Grundstücke, Eingriffe in den Friedhofsbereich und den Abriss von Häusern. "Die Resolution wurde dem Geist nach seinerzeit aber so intendiert, dass die Gleise im vorhandenen Bahntrassenbereich neu verlegt und ein oder zwei zusätzliche Gleise hier mit eingebracht werden sollten", sagt Zimmermann. Des Weiteren sei Ziel der Resolution gewesen, den Personennahverkehr und die Infrastruktur zu verbessern. Angestrebt wurden vor allem die Ertüchtigung der Bahnsteige und der Bahnhöfe sowie der barrierefreie Ausbau von Bahnhöfen.

CSU Neusäß will sich noch auf keine Trasse festlegen

Die CSU-Neusäß stellt fest: "Damit alle in der Diskussion befindlichen Trassen mit der gleichen Intensität, unvoreingenommen und ohne vorherige Priorisierung, ausgelöst durch Beschlüsse untersucht werden, muss klargestellt werden, dass die Resolution aufgrund der geänderten Fakten nicht als Argument für den viergleisigen Ausbau der Bestandsstrecke herangezogen werden kann." Deshalb habe die CSU-Fraktion einen Antrag eingebracht, die Resolution neu zu diskutieren und anzupassen oder sich gegebenenfalls davon zu distanzieren. (AZ)

