Schüler können bald Islamunterricht statt Religion oder Ethik wählen

Plus Als eines der ersten Gymnasien in Bayern führt das Justus-von-Liebig die neue Wahlmöglichkeit ein. Das spiegle die Gesellschaft wider, findet der Schulleiter.

Das Justus-von-Liebig-Gymnasium erweitert das Verständnis seiner Schüler und Schülerinnen für eine multikulturelle Welt: Ab dem kommenden Schuljahr wird dort als Wahlpflichtfach für die fünften und sechsten Klassen nicht allein katholische und evangelische Religionslehre oder Ethik angeboten, sondern auch Islamunterricht. Das Gymnasium ist laut Schulleiter Stefan Düll eines der ersten in Bayern, die den Kindern und ihren Eltern dieses Angebot macht. Ausgangspunkt ist ein Modellversuch, der schon vor mehr als zehn Jahren gestartet ist.