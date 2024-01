Besondere Ausstellung beim Modelleisenbahnclub zum Jubiläum

Der Modelleisenbahnclub Neusäß hat in seinem Jubiläumsjahr zum 50-jährigen Bestehen des Vereins viel vor. Am 6. Januar öffnet die Neujahrsausstellung.

Der Modelleisenbahnclub Neusäß wird 50. Der Verein begeht in 2024 das 50-jährige Bestehen. Zum Auftakt gibt es die traditionelle Neujahrsausstellung am 6./7. und 14. Januar im Clubheim Bahnhof Westheim. Ein weiteres Ausstellungshighlight begehen wir am Sonntag, 27. Oktober, sowie am Freitag, 1. November, in der Aula der Neusässer Eichenwaldschule, bei dem auch zahlreiche Gastanlagen befreundeter Vereine gezeigt werden.

Aufgrund der großen Resonanz im vergangenen Jahr lässt der Verein auch bei der diesjährigen Neujahrsausstellung die große Zeit der amerikanischen Personenzüge der 30er – 50er-Jahre des letzten Jahrhunderts nochmals aufleben. Komfortable Züge mit klingenden Namen wie „George Washington“ oder „California Zephyr“ durchquerten damals die Weiten des nordamerikanischen Kontinents und rattern heute im Maßstab 1:45 über die ausgedehnten Gleisanlagen der großen Vereinsanlage.

Kleinode aus der amerikanischen Eisenbahngeschichte zum Jubiläum

Güterzüge mit endlosen Wagenschlangen schrauben sich über vier Ebenen der Clubanlage vom verdeckten Schattenbahnhof bis zum oberen Wendebahnhof, den die Züge durch ein Tunnel aus fast deckenhohen Felswänden erreichen. Eisenbahnfans spitzen bei den berühmten Namen der großen nordamerikanischen Bahngesellschaften ihre Ohren: "Union Pacific", „Chesapeake & Ohio“ oder "Milwaukee Road" steht auf den Flanken der mächtigen Dampf-und Dieselmaschinen. Daneben findet sich aber auch das eine oder andere Kleinod aus der Anfangszeit der amerikanischen Eisenbahngeschichte, wie der Straßenzug einer Westernstadt im Zustand der 40/50er-Jahre oder „putzige“ Shay – Dampfloks, die auf der Schmalspurstrecke verkehren. Auf dem Weg zu einem kleinen Nebenbahnhof passieren diese kürzeren Züge auch unser stilles Örtchen in einem Schaukasten – was insbesondere für die kleinen Besucher jedes Mal eine besondere Attraktion darstellt.

Des Weiteren finden die Freunde der Spur HO eine sehr schön gestaltete private Anlage nach Motiven der Rhätischen Bahn in der Schweiz. Auch etliche Flohmarkttische mit gebrauchter Ware wie Modellautos, Gleise, Waggons, Figuren oder Geländebaumaterial bereichern das Angebot.

"All aboard" heißt es also im Clubheim Bahnhof Westheim in der Hindenburgstraße 4 und zwar am Samstag, 6. Januar (Heilig Dreikönig), Sonntag, 7. Januar und Sonntag, 14. Januar, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Die Besucher erleben zudem die Bahnsteige des Westheimer Bahnhofs im modernisierten und höhergelegten Zustand. Zur stilgerechten Anreise empfehlen wir die Nutzung der Regionalbahnline R9 (Augsburg –Ulm), die direkt vor dem Vereinsheim hält. Der Eintritt kostet für Erwachsene 3,50 Euro, für Kinder 1 Euro. (AZ)

