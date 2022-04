Betrunkene schlägt aus Frust Scheibe in Neusäß ein

Eine 23-Jährige gerät in Neusäß in Streit mit mehreren Männern. Aus Frust schlägt die Betrunkene eine Scheibe ein.

Die Scheibe einer Eingangstüre ging in Folge eines Streits in Neusäß zu Bruch. Wie die Polizei mitteilt, geriet eine 23-Jährige am Sonntag im Bereich der Egerstraße in Streit mit drei Männern. Laut Polizei fühlte sich die Frau, die mehr als ein Promille Alkohol im Blut hatte, durch Blicke der Männer belästigt.

Um dem Streit aus dem Weg zu gehen, sollen die Männer einen Hauseingang betreten haben. Die 23-Jährige gab aber keine Ruhe. Laut Polizei schlug sie schließlich mit ihrem Knie gegen die Scheibe der Eingangstüre. Der Schaden: Rund 1000 Euro, schätzen die Beamten. Die Frau erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (kinp)