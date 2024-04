Der Tunnel beim Kobelweg ist wieder befahrbar

Wie die Stadt Neusäß mitgeteilt hat, ist der Tunnel zwischen Kobelweg und Entlastungsstraße wieder befahrbar.

Gute Nachrichten für Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen: Der Tunnel nach Neusäß, zwischen Kobelweg und Entlastungsstraße, ist wieder befahrbar. Am Freitag wurde für den Verkehr freigegeben. Durchschnittlich passieren fast 12.000 Fahrzeuge täglich den Tunnel, davon rund 1400 Fahrzeuge im Schwerlastverkehr.

Die ganz große Sanierung steht dagegen erst voraussichtlich 2025 an. Schon seit Jahren schob die Stadt Neusäß eine Sanierung des Entlastungstunnels vor sich her. Dieser entspricht nicht den modernen technischen Anforderungen und Richtlinien, um für eine Übernahme durch den Freistaat Bayern infrage zu kommen; die Anforderungen an eine Staatsstraße erfüllt er somit bislang nicht.

Um den Tunnel auf den neuesten technischen Stand zu bringen, muss er aufwendig saniert werden. Die Stadt Neusäß ist das Großprojekt vor einigen Monaten angegangen.

Was jetzt in den Osterferien in Neusäß umgesetzt wurde

Bei der jetzigen Sperrung wurden unter anderem auf den Notgehwegen des Tunnels korrodierte Deckel von Kabelschachtabdeckungen ausgetauscht. Außerdem startete die Vorbereitung der Arbeiten zur Nachrüstung des Tunnels. So sollen an den Gehwegen und Wänden Kabel verlegt werden, etwa für eine Flucht- und Orientierungsbeleuchtung.

Nach der Sanierung sollte das Bauwerk so weit umgerüstet sein, dass es vom Staatlichen Bauamt als Teil einer Staatsstraße anerkannt wird. Das hätte die Herabstufung der Hauptstraße im Stadtzentrum zur Folge, die die Stadt dann attraktiver umgestalten könnte. (dav, AZ)