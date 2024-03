Neusäß

06:00 Uhr

Ein Abend mit Hundetrainer Holger Schüler in der Stadthalle

Plus Wie man auch mit "Problemhunden" gut zurecht kommt. Eine Veranstaltung nicht nur für Hundebesitzer. Unsere Redaktion verlost dreimal je zwei Eintrittskarten.

Von Jana Tallevi

Hundeerziehung kann richtig Spaß machen, ist Hundetrainer und Bestsellerautor Holger Schüler überzeugt. Nicht nur in seinen Büchern, auch in seinen Shows vermittelt er, wie gut das Team aus Mensch und Hund funktionieren kann. Am Donnerstag, 21. März, ab 20 Uhr, kommt er mit seiner Show, bei der auch eine ganze Reihe von Tieren auftreten, in die Stadthalle nach Neusäß. Unsere Redaktion verlost drei mal zwei Eintrittskarten zu dieser Veranstaltung.

Mit vielen Geschichten aus seinem Alltag als Hundebesitzer und als Experte für Hundeerziehung erklärt Holger Schüler dabei auf seine ganz eigene Art grundlegendes zum Thema Hund. Viele Fragen kennen Hundeeltern aus eigener Erfahrung: Was tun, wenn der Hund nicht hört, an der Leine zieht, aggressiv zu anderen Menschen oder Hunden ist? Holger Schüler ist auf die Arbeit mit „Problemhunden“ spezialisiert und erlebt tagtäglich, dass die Probleme nicht beim Tier, sondern bei den Menschen anfangen. Dort setzt seine Erziehungsphilosophie an. Damit aus Mensch und Hund ein eingespieltes Team wird, muss der Mensch den Sozialpartner Hund verstehen und lernen, mit ihm richtig zu kommunizieren.

