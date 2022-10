Neusäß

18:55 Uhr

Einfach nur lachen: "Amanda" bringt Stimmung in die Neusässer Stadthalle

Plus Die Sehnsucht ist groß nach unbeschwerten, heiteren Stunden mit viel Humor und ohne Sorgen: Genau dies lieferte Bauchredner Sebastian Reich mit seiner Amanda in Neusäß.

Von Angela David Artikel anhören Shape

"Einige haben die Karten vielleicht schon zweimal zu Weihnachten weitergeschenkt", witzelte Sebastian Reich zu Beginn seiner Show "Verrückte Zeit" in der vollbesetzten Neusässer Stadthalle. Denn der überwiegende Teil des Publikums hatte seine Tickets für den aus "Fasnacht in Franken" bekannten Bauchredner bereits 2020 gekauft. Aber zwei Mal musste verschoben werden und so war die Freude beim Künstler besonders groß, wieder vor Live-Publikum zu spielen. Denn anders als viele Menschen denken, habe er ja nicht zuhause im Lockdown die putzige Nilpferddame Amanda als Gesellschaft. "Ich wundere mich immer, wenn die Leute sagen: 'Aber du hast ja Amanda zum Reden, das ist sicher immer lustig'."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen