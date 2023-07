Neusäß

vor 16 Min.

Friedlich und ausgelassen: So war das Stadtfest 2023

Laue Sommerabende, tanzende Menschen vor der Bühne im Ägidiuspark: Das bleibt vom Stadtfest 2023 in Neusäß.

Plus An sieben Tagen haben die Neusässerinnen und Neusässer gefeiert. Was bleibt, sind zufriedene Organisatoren und die Freude über die gute Stimmung.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Wenn die Leiterin des Neusässer Kulturbüros, Veronika Wanninger, an das gerade zu Ende gegangene Neusässer Stadtfest denkt, dann gibt es da vor allem ein Gefühl: „Wir sind super zufrieden“, sagt sie. Da spreche sie nicht nur für die Stadt Neusäß, sondern auch für die Fieranten und anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, vor allem die Vereine der Stadt, die das Stadtfest zu dem gemacht haben, was es am Ende war: „Ein friedliches und ausgelassenes Stadtfest“ – und das mit geschätzten 18.000 Besucherinnen und Besuchern.

Menschen, die vor der Bühne zur Musik der Bands tanzen, Kinder, die im hinteren Teil des Ägidiusparks spielen: Das sind Bilder, die für das Team im Kulturbüro bleiben. Ein halbes Jahr intensiver Arbeit liegt hinter dem Team, „in dieser Besetzung war es schließlich unser erstes Stadtfest“, so Wanninger. Vieles, was sie und Kollegin Patricia Sedlak sich überlegt hätten, habe dann auch wirklich gut funktioniert. Das gelte beispielsweise für die Workshops. „Damit hatten wir gleich am Nachmittag Programm und Publikum.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen