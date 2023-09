Fußgängerin achtet nicht auf den Verkehr und wird angefahren

Eine Fußgängerin überquert in Neusäß die Straße, ohne auf den Verkehr zu schauen. Sie stößt deshalb mit einer Autofahrerin zusammen.

In Neusäß ist am Donnerstag eine Autofahrerin mit einer Fußgängerin zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 54-jährige Autofahrerin gegen 13.05 Uhr die Kreuzung Hauptstraße/Parkstraße in Richtung Augsburg. Kurz nach der Kreuzung überquerte eine 18-jährige Frau die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Die 54-Jährige versuchte noch zu bremsen, konnte den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern.

Die 18-Jährige wurde mit leichten Verletzungen an der rechten Körperseite ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht. Nach Angaben der Polizei liegt der Gesamtschaden bei rund 1500 Euro. (jly)

