Neusäß

11:59 Uhr

Haben kleine Geschäfte in der Neusässer Hauptstraße noch Zukunft?

Plus In einiger Zeit wird ein Optiker in Neusäß schließen. Der Eigentümer fürchtet, keinen Händler mehr als Nachfolger zu finden. Was geschieht mit den Ladeneinheiten?

Von Jana Tallevi

Es war nur eine unverbindliche Voranfrage im jüngsten Neusässer Bauausschuss – und doch steckt dahinter das große Thema des Wandels der Einzelhandelsstruktur in den Zentren auch kleinerer und mittlerer Städte. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob es in Zukunft überhaupt noch kleine, eigentümergeführte Geschäfte geben wird oder Alternativen für die Ladeneinheiten diese ablösen werden: Wohnen statt Einkaufen könnte zur Normalität werden, wie an einem Beispiel aus der Hauptstraße in Neusäß deutlich wurde.

Konkret geht es um das Augenoptikergeschäft Wiedemann. Deren Pächterin wird nach Aussage des Hauseigentümers im Ausschuss in einiger Zeit ihr Geschäft auflösen und in den Ruhestand gehen. Schon jetzt macht sich der Eigentümer Gedanken um die mögliche Nachnutzung und hat im Bauamt der Stadt angemerkt, dass es sicher schwer sein werde, einen Nachmieter zu finden. Stadtrat Josef Wiedemann (CSU) kann das nachvollziehen. "Die Entwicklung zeigt, dass kleine Geschäfte zurückgehen." Dennoch: Die Lösung, die dem Eigentümer vorschwebt, fand im Ausschuss nicht bei allen Zustimmung.

