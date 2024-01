Ladendieb lässt Beute im Wert von 340 Euro zurück

Als ein junger Mann in einem Supermarkt in Neusäß von einer Mitarbeiterin angesprochen wird, lässt er plötzlich seine Tasche fallen. Darin findet sich Diebesgut, berichtet die Polizei.

Auf frischer Tat ertappt wurde ein mutmaßlicher Dieb in Neusäß. Wie die Polizei berichtet, sprach eine Mitarbeiterin am Montag gegen 19.30 Uhr einen jungen Mann in einem Supermarkt in der Daimler Straße an. Daraufhin lies der Mann eine große Tasche fallen und flüchtete aus dem Markt, heißt es im Bericht der Beamten. In der Tasche befand sich mutmaßlich Diebesgut. Konkret geht es dabei um Lebensmittel und Kosmetika im Wert von rund 340 Euro.

Der laut Polizei osteuropäisch aussehende Täter war etwa 25 Jahre alt und trug Vollbart. Gekleidet war er laut Polizei mit einer blauen Sportjacke und einer schwarzen Sporthose. Die Polizei Gersthofen sucht nun nach Hinweisen. Diese werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. (kinp)