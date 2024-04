Neusäß

So steigen Senioren sicher auf das E-Bike um

Ohne Helm geht nichts und mit dem richtigen Anfahren beginnt auch das E-Bike-Training: Großen Zuspruch gab es zum Kurs in Neusäß, den der Seniorenbeirat gemeinsam mit der Verkehrswacht organisiert hatte.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Ältere Menschen können mit E-Bikes längere Strecken zurückzulegen und die Gelenke zu schonen. Die Stadt Neusäß bot ein kostenloses E-Bike-Training für Senioren an und traf damit einen Nerv. Das Angebot kam perfekt an. Rita Berger hatte über unsere Zeitung von dem Kurs erfahren und sich sofort angemeldet. Sie zeigte sich am Samstag begeistert von dem Angebot für Senioren der Stadt, da doch immer wieder viele Unfälle mit E-Bikes passieren. Noch fährt die 73-Jährige ein normales Rad. Doch langsam werden ihr ansteigende Strecken zu anstrengend. Ein E-Bike hat sie deshalb schon länger im Blick, um dann wieder längere und anspruchsvollere Strecken zu schaffen.

Wer an dem Neusässer Training teilnahm

Alfred Kaufmann, 82 Jahre alt, fährt bisher noch mit seinem normalen Fahrrad – und nicht so oft, wie er schmunzelnd zugibt. Weil ein Bekannter ihm riet, mehr für die Fitness zu tun, denkt der 82-Jährige über ein E-Bike nach. „Ich möchte mich über die verschiedenen Angebote informieren und darüber hinaus erfahren, wie man damit am besten umgeht. Die Verkehrsregeln beherrsche ich zu 98 Prozent. Aber es gibt ja immer ganz neue Regeln", sagte er während der Aktion.

