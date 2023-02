Neusäß

17:49 Uhr

Stadtfest und Volkslauf: Diese Events plant Neusäß für dieses Jahr

Heuer wird es im Juli wieder ein Stadtfest in Neusäß geben.

Plus Die Veranstaltungen sollen in Neusäß wieder so schön werden wie vor der Pandemie. Doch es gibt einige neue Überlegungen – vor allem für den Citylauf.

Von Angela David Artikel anhören Shape

Stimmungsvolle, laue Konzertnächte im Zentrum von Neusäß und sportliche Events – der Kulturausschuss Neusäß befasste sich nun mit den Events für die kommenden Jahre. Denn man möchte den Bürgerinnen und Bürgern wieder ähnliches Programm bieten wie vor der Pandemie. Doch aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre haben sich auch Neuerungen ergeben. Darüber hinaus – das wurde in der jüngsten Sitzung des Ausschusses deutlich – richtet sich vieles auch schlichtweg nach den Ressourcen der Stadt, sowohl was den finanziellen Rahmen als auch das Personal in der Verwaltung angeht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen