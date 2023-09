Statt Startschuss gibt es beim Volkslauf in Neusäß einen Countdown

Beim Neusässer Volkslauf am Sonntag, 24. September, soll der Spaß im Vordergrund stehen. Auch Prominenz ist am Start.

Für die zweifache Siegerin des Gersthofer Silvesterlaufes, Kerstin Liebl (geborene Hirscher), war es eine Selbstverständlichkeit, bei der Premiere des Neusässer Volkslaufes in ihrer Heimatstadt an den Start zu gehen. Sie dürfte damit die hochkarätigste Sportlerin sein, die sich am Sonntag, 24. September, auf die sechs Kilometer lange Strecke durch den Lohwald und das Schmuttertal begibt, die vom Landkreislauf bekannt ist. "Mitten durchs Schöne", wie es in Anlehnung an den Neusässer Leitspruch "Mitten im Schönen" heißt. Doch es zählt nicht nur Sieg und die Plätze zwei und drei, für die von der Aktionsgemeinschaft Neusäß Preise ausgesetzt sind. "Es soll in erster Linie Spaß machen", sagt Veronika Wanninger vom Kulturbüro der Stadt Neusäß, die den Lauf zusammen mit Norbert Graßmeier von der ARGE Sport organisiert. "Es wird so wenig wie möglich auf asphaltierten Wegen gelaufen, dafür ist die Strecke im Wald gut klimatisiert", verrät Graßmaier, dass ganz am Ende ein Anstieg als Herausforderung wartet.

Die Neusässerin Kerstin Liebl gewann 2019 und 2022 den Silvesterlauf in Gersthofen. Sie wird beim Volkslauf in ihrer Heimatstadt an den Start gehen. Foto: Marcus Merk

Ehemalige Box-Weltmeisterin Tina Schüssler ist dabei

Unterstützung erfahren die Organisatoren vom städtischen Bauhof, den örtlichen Feuerwehren, dem Bayerischen Roten Kreuz und dem in Neusäß ansässigen Ordnungsdienst ACO. Sie alle versammelten sich kürzlich im Lohwaldstadion, als Bürgermeister Richard Greiner den symbolischen Startschuss für den Endspurt abgab.

Hier verläuft die Strecke für den Neusässer Volkslauf 2023. Foto: Stadt Neusäß

Den wird es nämlich am Veranstaltungstag nicht geben. Die ehemalige Box-Weltmeisterin Tina Schüssler, die in Ottmarshausen wohnt, wird gemeinsam mit den Teilnehmenden den Countdown herunter zählen. Die Moderatorin soll als offizieller Motivationscoach des Bayerischen Rundfunks und der Abendschau für die Aktion "Lauf10!" die Läuferinnen und Läufer anfeuern und in ihrer Eigenschaft als Sängerin im Stadion für Stimmung sorgen. Der Start erfolgt um 10.15 Uhr. Auch die Siegerehrung im Festzelt ab 12 Uhr wird das Energiebündel durchführen. In der Startgebühr von zehn Euro ist übrigens ein Verzehrgutschein von fünf Euro für das Volksfest enthalten.

Die Ex-Weltmeisterin Tina Schüssler wird den Neusässer Volkslauf moderieren. Foto: Marcus Merk

Der Spaß am Laufen steht im Vordergrund

Beim Kinderlauf, Kids RUN genannt, der ab 10 Uhr über 1,3 Kilometer rund um die Sportanlage führt werden die unter Zwölfjährigen von erfahrenen Läuferinnen und Läufern begleitet wird, gibt es keine Zeitmessung. "Der Spaß am Laufen steht im Vordergrund. Für alle gibt es ein T-Shirt", freut sich Veronika Wanninger auf ein richtiges Familienevent, das fest in den Neusässer Veranstaltungskalender verankert werden soll. "Diesmal musste alles sehr schnell gehen, weil wir wegen der Unsicherheit bezüglich des neuen Festwirts erst spät in die Planung einsteigen konnten." Anmelden kann man sich noch bis 18. September unter www.neusäss.de /volkslauf