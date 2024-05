Unbekannter klaut Mofa in Neusäß

Ein Mann stellt sein Mofa in Steppach ab. Als er zwei Tage später zurückkehrt, ist es nicht mehr da.

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hat in Neusäß-Steppach ein Mofa gestohlen. Laut Polizeibericht stellte der Besitzer das schwarze Zweirad am Freitagmittag im Bereich der Hofleitenstraße ab. Am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr bemerkte der Mann dann, dass es von dort entwendet wurde. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 500 Euro. Zeuginnen und Zeugen können sich zu dem Fall unter der 0821 3231810 bei der Polizei Gersthofen melden. (AZ)