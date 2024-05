Neusäß

vor 32 Min.

Streit zwischen zwei Jugendgruppen in Neusäß eskaliert

Zwei Jugendgruppen geraten in der Nacht auf Mittwoch in Neusäß aneinander. Laut Polizei werden Glasflaschen geworfen. Die Beamten such nach Zeugen.

Ein Streit zwischen zwei Jugendgruppen in Neusäß ist in der Nacht auf Mittwoch offenbar eskaliert. Wie die Polizei berichtet, trafen gegen 0.10 Uhr zwei Gruppen von je etwa neun Jugendlichen auf dem Parkplatz des Kaufland Supermarktes aufeinander. Dort sollen Flaschen geflogen sein. Eine Glasflasche traf einen 20-Jährigen am Hinterkopf, heißt es im Bericht der Polizei. Nachdem die geschädigte Gruppe die Polizei gerufen hatte, entfernten sich die Täter, die teils vermummt waren, in unbekannte Richtung. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (kinp)

