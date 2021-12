Adventskranz verursacht in Täfertingen einen Brand im Wohnhaus

Die zahlreichen Kerzen in der Weihnachtszeit haben ihre Tücken. Davon können Bewohner eines Hauses in Täfertingen nach einem Brand ein Lied singen.

Das ist keine Bescherung, die man sich an Weihnachten wünscht: In Täfertingen ist am ersten Weihnachtsfeiertag ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Ursache war vermutlich ein Adventskranz. Der Sachschaden ist hoch.

Wie die Polizei mitteilt, wurden gegen 12.45 Uhr Feuerwehrkräfte, Polizei und Rettungsdienst zu dem Brand in einem Einfamilienhaus im Schleisweg im Neusässer Stadtteil Täferingen alarmiert. Als der Brand ausbrach waren drei Personen in dem Gebäude, eine Frau war kurz auf der Straße, als sie den Brand bemerkte und sofort die Integrierte Leitstelle informierte. Durch das Feuer im Erdgeschoss wurden Decken und Wände sowie diverse Einrichtungsgegenstände in Mitleidenschaft gezogen, im ersten Stock kam es lediglich zu Verrauchungen.

Der Brandschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt

Es wurde bei dem Feuer niemand verletzt, allerdings erlitt die Frau, die den Brand gemeldet hatte, einen Schock und kam zur weiteren Behandlung vorsorglich in die Augsburger Uniklinik. Der Sachschaden dürfte sich nach erster Einschätzung auf rund 100.000 Euro belaufen.

Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte eine brennende Kerze am weihnachtlichen Adventskranz die Ursache für das Feuer gewesen sein.

Brände in der Weihnachtszeit sind gar nicht so selten, auch in Dillingen gab es ein Feuer. Den Heiligen Abend hatten sich ein 28-jähriger Mann und seine 29-jährige Freundin sowie circa 25 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Dillingen wohl auch anders vorgestellt: Das Paar bewohnt eine Wohnung in der Königstraße. Die Frau hatte den dortigen Ethanolofen gegen 17.30 Uhr befüllt. Hierbei lief vermutlich eine geringe Menge der hochentzündlichen Flüssigkeit aus.

Die Feuerwehr musste in Dillingen nur noch lüften

Als die Frau den Ofen daraufhin entzündete, stand dieser sofort komplett in Flammen. Das berichtet die Polizei. Das Paar reagierte geistesgegenwärtig, erstickte die Flammen mit einer großen Decke und verständigte die Feuerwehr. Glücklicherweise musste diese lediglich noch das Gebäude durch Belüftung vom Qualm und Rauch befreien. Es entstand nur ein Sachschaden am Ethanolofen. Personen wurden nicht verletzt. (AZ)