Unbekannte brechen vor Weihnachten in Neusässer Büros ein

In der Nacht vor Heiligabend brechen Unbekannte in einen Bürokomplex in Neusäß ein, berichtet die Polizei.

Böse Überraschung vor Weihnachten: Laut Polizei ist in der Nacht vor Heiligabend in einen Bürokomplex in Neusäß eingebrochen worden. Demnach versuchten Unbekannte zunächst eine Türe zu Büros in der Gregor-Mendel-Straße aufzuhebeln. Als das aber nicht gelang, gongen die Täter ein Fenster an der Nordseite des Gebäudeskomplexes an. Über dieses Fenster gelangen die Unbekannten in die Büros und durchsuchten diese, berichtet die Polizei. Was genau gestohlen wurde, ist noch 8unklar. Fest steht, dass der Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich liegt, berichten die Beamten. (kinp)