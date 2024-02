Unbekannte randalieren auf Baustelle in Neusäß

Unbekannte haben auf einer Baustelle in Neusäß erheblichen Schaden angerichtet und einen Computer samt Monitor gestohlen, berichtet die Polizei.

Erheblichen Schaden richteten Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag und Montag auf einer Baustelle in Neusäß an. Wie die Polizei berichtet, ffneten der oder die Täter zunächst einen Bauzaun an der Baustelle an der Landrat-Dr.-Frey-Str. Sie brachen zwei Container auf und durchwühlten diese. Aus einem stahlen sie einen PC samt Monitor. Zudem beschädigten sie eine Kransicherung, zerstachen an einem Bagger einen Reifen und zerstörten Funkgeräte. Der Gesamtschaden liegt bei mindestens 1000 Euro, berichtet die Polizei. Der Diebstahlschaden dürfte bei etwa 500 Euro liegen. (kinp)