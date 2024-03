Unbekannter bricht Auto in Neusäß auf

Ein Unbekannter hat einen in Neusäß geparkten Kombi aufgebrochen und daraus hochwertiges Werkzeug gestohlen.

Ein Unbekannter hat laut Polizei in der Zeit von Montag, 26. Februar, bis Montag, 4. März, die Schiebetür eines Kombis in Neusäß aufgebrochen und hochwertiges Werkzeug aus dem Wagen gestohlen. Der Wagen stand in dieser Zeit in der Siemensstraße. Der Diebstahlschaden bewegt sich im mittleren vierstelligen Eurobereich. (AZ)