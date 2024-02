Unbekannter bricht in Neusässer Kindergärten ein

Wie die Polizei berichtet, ist in zwei Kindergärten in Neusäß eingebrochen worden. Geklaut wurde offenbar nichts.

Die Polizei meldet Einbrüche in zwei Kindergärten in Neusäß. Demnach wurde in der Nacht auf Samstag in die Einrichtungen an der Westheimer Straße und an der Kolpingstraße eingebrochen. Bei beiden Einbrüchen sollen die Büros der Kindergärten durchsucht worden sein. Gestohlen wurde nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen allerdings nichts. Dennoch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2800 Euro, berichtet die Polizei. (kinp)