Unbekannter klaut Kleidung aus Spind im Titania

Während eine Gruppe von Jugendlichen am Samstagnachmittag im Hallenbad Titania war, wurden ihren Klamotten gestohlen. Das berichtet die Polizei. Demnach hielten sich die vier Jugendlichen im Altern zwischen 14 und 16 Jahren am Samstagnachmittag in dem Freizeitbad an der Birkenallee auf. Drei der Jugendlichen legten ihre Spindschlüssel in den Schrank des vierten. Der vergaß allerdings seinen Schrank abzusperren, berichtet die Polizei. Diese Gelegenheit ließ sich ein Dieb offenbar nicht entgehen und klaute die Klamotten der Gruppe. Ungewöhnlich: Die Handys der Jugendlichen ließ der unbekannte Täter zurück, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)