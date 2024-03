Unbekannter klaut Tasche aus Auto in Neusäß

Auf einem Parkplatz im Wald in Neusäß klaut ein Unbekannter eine Tasche aus einem Auto. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Wie die Polizei mitteilt, ist aus einem Auto bei Neusäß eine Tasche gestohlen worden. Der Wagen stand am Freitag in der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 17.15 Uhr auf dem Waldparkplatz in der Deuringer Straße. Den Beuteschaaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro, den Sachschaden am Auto auf rund 400 Euro. Die Polizei weist darauf hin, dass im Auto keine Wertsachen zurückgelassen werden sollten und sucht nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (kinp)