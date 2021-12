Unbekannter spannt in Neusäß einen Draht über die Straße

Ein Draht war in Neusäß über die Straße gespannt. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen.

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in Neusäß. Ein Unbekannter hatte am Freitag quer über die Gutenbergstraße im Bereich der Einmündung zur Liebigstraße einen dünnen Draht gespannt.

Glücklicherweise bemerkte dies ein Autofahrer rechtzeitig und informierte die Polizei. Mittlerweile lässt sich der Zeitraum, an dem der Draht angebracht wurde, eingrenzen. Laut Polizei passierte dies zwischen 21 und 23 Uhr eingrenzen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich, unter der Telefonnummer 0821/323 -1810 bei der Polizei zu melden. (thia)