Unbekannter stiehlt Geldbeutel aus Einkaufswagen in Neusäß

Während eine 58-Jährige in einem Supermarkt in Neusäß einkauft, klaut ein Unbekannter ihren Geldbeutel.

Ein Unbekannter hat den Geldbeutel einer 58-Jährigen gestohlen, berichtet die Polizei. Demnach war die Frau am Samstag gegen 11.30 Uhr in einem Supermarkt in Neusäß einkaufen. Ihre Geldbörse legte sie offenbar im Einkaufswagen ab. Als sie den Wagen für einen kurzen Moment aus den Augen ließ, nutzte der Dieb die Gelegenheit, berichtet die Polizei. Den Diebstahlschaden schätzen die Beamten auf mindestens 100 Euro. (kinp)