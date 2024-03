Verdiente Freiwillige bei den Neusässer Feuerwehren werden geehrt

Viele Feuerwehrleute leisten über Jahrzehnte hinweg ihren Dienst für die Allgemeinheit. Der Stadt Neusäß ist das alle zwei Jahren einen großen Abend wert.

Alle zwei Jahre ehrt die Stadt Neusäß ihre Feuerwehrmänner und -frauen für ihre langjährige Tätigkeit im aktiven Dienst und verabschiedet ausgeschiedene Vorstände und aktive Mitglieder, die aus Altersgründen aus dem aktiven Feuerwehrdienst ausscheiden. Bürgermeister Richard Greiner bedankte sich an diesem Abend zusammen mit Landrat Martin Sailer für das überdurchschnittliche Engagement der acht Neusässer Feuerwehren. Denn im Notfall kann sich die Stadt Neusäß auf ihre freiwilligen Feuerwehren verlassen – und das rund um die Uhr und zu jeder Tageszeit.

Besonders begrüßt wurde der neue Kreisbrandrat Christian Kannler. Der ehemalige Kommandant der Alt-Neusässer Feuerwehr wurde Anfang des Jahres mit großer Mehrheit und im ersten Wahlgang zum neuen Kreisbrandrat des Landkreises Augsburg gewählt. Bürgermeister Greiner bedankte sich zudem in seiner Rede für die herausragende Organisation des Fests zum 150-jährigen Bestehen der Steppacher Feuerwehr im vergangenen Jahr. Viele Menschen in dem Stadtteil hatten das Jubiläum gemeinsam bei einem großen Straßenfest gefeiert.

Im nächsten Jahr werden fast alle Neusässer Feuerwehren 125 Jahre alt

Die Feuerwehr Steppach ist da den anderen Wehren ein klein wenig voraus, denn für das Jahr 2025 steht dieses Jubiläum für alle anderen sieben Stadtteilfeuerwehren an. Die Planungen für das „Feuerwehrjahr 2025“ laufen bereits auf Hochtouren. Zwei wegweisende Leuchtturmprojekte für die Feuerwehren sind der Neubau des Feuerwehrhauses der Stützpunktfeuerwehr in Alt-Neusäß und der Neubau der Feuerwehr in Westheim. Im Frühjahr beginnen die Bauarbeiten für den Neubau in Alt-Neusäß und im Frühsommer nimmt der Neubau in Westheim Fahrt auf.

Ehrungen bei den Neusässer Feuerwehren 1 / 6 Zurück Vorwärts Ehrung für 25-jährige Tätigkeit: Tobias Zircher, Hainhofen; Ulrich Seitz, Hainhofen; Tobias Eberley, Neusäß; Bianca Heinle, Schlipsheim; Thomas Beer, Täfertingen; Johannes Greger, Täfertingen; Thomas Schmidt, Täfertingen; Andreas Schmidt, Täfertingen; Florian Baumeister, Westheim; Matthias Fuchs, Westheim.

Ehrung für 40-jährige Tätigkeit: Franz Durner, Hainhofen; Rainer Kuchenbaur, Neusäß; Frank Lattke, Neusäß; Markus Sohr, Schlipsheim.

Ehrung für 50-jährige Tätigkeit: Xaver Gollin, Ottmarshausen; Andreas Rauner, Ottmarshausen.

Ausgeschiedene Feuerwehrdienstleistende nach Lebensalter: Roland Heuchler, Hainhofen; Robert Mayr, Neusäß; Xaver Golling, Ottmarshausen; Andreas Rauner, Ottmarshausen; Robert Lohwasser ,Täfertingen; Peter Mayr,Westheim; Roland Ahlschläger, Westheim.

Ausgeschiedene Feuerwehr-Kommandanten oder -Stellvertreter: Andreas Göbel, Hainhofen, Kdt.; Verena Mühleisen, Hainhofen, stell. Kdt.; Christian Kannler, Neusäß, Kdt.; Marco Scherer, Schlipsheim, Kdt.; Philipp Wenger, Steppach, stell. Kdt.; Daniel Schneck, Westheim, Kdt.

Ausgeschiedene Feuerwehr-Vorstände: Markus Kraus, Hainhofen 2012 bis 2024; Jürgen Klauser, Ottmarshausen 2003 bis 2022; Robert Schmidt, Neusäß 2011 bis 2023; Simon Kalik, Steppach 2020 bis 2024; Johannes Greger, Täfertingen 2015 bis 2024. (AZ)

Im Anschluss an seine Rede nahm Bürgermeister Richard Greiner zusammen mit Landrat Martin Sailer und Kreisbrandrat Christian Kannler die Ehrungen der Feuerwehrmänner und -frauen vor. (AZ)

