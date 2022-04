Diebe stehlen zehn Reifensätze aus einer Werkstatt in Nordendorf

Die Täter brechen das Schloss eines Containers in Nordendorf auf und entwenden zehn komplette Reifensätze. Der Abtransport dürfte nicht einfach gewesen sein.

Zehn komplette Reifensätze haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch vom Gelände einer Kfz-Werkstatt an der Von-Stetten-Straße in Nordendorf gestohlen.

Die Diebe zwickten laut Polizei das Vorhängeschloss eines Containers auf, in dem die Reifensätze gelagert waren. Dort erbeuteten sie zehn hochwertige Reifensätze im Gesamtwert von rund 5000 Euro. Die Täter müssen für den Abtransport mit einem größeren Fahrzeug vorgefahren sein. Die Polizei Gersthofen fragt daher, wem zur fraglichen Zeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Von-Stetten-Straße aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)