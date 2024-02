Kabarettistin Simone Solga tritt im Bürgersaal Nordendorf auf

Sie gehört zu den profiliertesten politischen Kabarettisten in Deutschland. Nun tritt Simone Solga mit ihrem Programm im Bürgersaal Nordendorf auf.

Ein besonderer „Fang“ ist dem Team des Kulturkreises Nordendorf rund um Ingrid Schöniger gelungen: Sie konnten die politische Kabarettistin Simone Solga für einen Auftritt gewinnen. „Ist doch wahr!“, heißt das neue Programm von Simone Solga. Sie kommt am Samstag, 16. März, in den Bürgersaal Nordendorf, Schäfflerstrasse 27. Beginn ist um 20 Uhr. Einlass ist bereits um 19 Uhr.

Bei freier Platzwahl erleben die Zuschauer einen amüsanten Abend, bei dem es nicht zuletzt viel zu lachen geben wird. Dabei nimmt sie kein Blatt vor den Mund! Sie beschwert sich über die Politik, die nichts mehr kann und nichts mehr auf die Reihe bringt. Von der Bahn bis zur Bundeswehr: das Diverseste an Deutschland ist inzwischen das diverse Scheitern. „Wir hatten mal die Stunde Null, heute haben wir die Stunde der Nullen!“

Mit Simone Solga in Nordendorf f röhlich in den Abgrund

Eine einzige hinreißende Unverschämtheit! Denn das Leben ist zu schön, zu kurz und viel zu lustig, um es sich von Bekloppten mies machen zu lassen, findet die Kabarettistin: „Mit Solga fröhlich in den Abgrund: das ist das Mindeste, was Sie sich gönnen sollten.“

Karten für 25 Euro gibt es online : okticket.de / oder über E-Mail: kontakt@okticket.de sowie beim Buchladen Eser in Meitingen und Le Frisur by Markus Lugl in Nordendorf. (AZ)

Lesen Sie dazu auch