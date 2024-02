VG Nordendorf erweitert ihr Gebäude

Plus Die VG Nordendorf hat ihren Sitz in einem Gebäude, das zu klein geworden ist. Außerdem muss es saniert werden. Nun ist klar, wie es weitergeht.

Das Verwaltungsgebäude der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Nordendorf in der Schäfflerstraße ist zu klein und sanierungsbedürftig. Nun haben die Vertreter der Mitgliedsgemeinden mehrheitlich entschieden, das Gebäude am Standort zu erweitern. Seit Sommer 2023 liegen verschiedene Ideen des Architekturbüros Wossnig vor, wie das Bestandsgebäude erweitert werden könnte. Nun ist eine Entscheidung gefallen.

Das VG-Gebäude soll in Richtung Norden erweitert werden. Die Kosten für die Norderweiterung des Gebäudes liegen laut einer Schätzung der Architekten bei 1,038 Millionen Euro. Umgelegt auf die einzelnen Gemeinden der VG hieße das, dass auf Kühlenthal (die kleinste VG-Gemeinde) Investitionen in Höhe von rund 105.000 Euro zukommen könnten.