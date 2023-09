Betrunkener Radfahrer will der Polizei entkommen

Eine Zeugin meldet einen betrunkenen Radfahrer in Dinkelscherben-Au. Als die Polizei kommt, versucht er, wegzukommen. Das hatte einen besonderen Grund.

Einen offensichtlich betrunkenen Fahrradfahrer meldete eine Bürgerin bei der Polizei in Zusmarshausen telefonisch am Freitag, 15. September, gegen 22.30 Uhr. Die Frau gab an, dass sie in Dinkelscherben-Au einen Fahrradfahrer gesehen habe, der die Straße in Schlangenlinien entlangfuhr und ihrer Meinung nach aufgrund seines unsicheren Fahrverhaltens betrunken sein dürfte.

Eine Fahndung nach dem männlichen Fahrradfahrer wurde umgehend eingeleitet. Der Fahrradfahrer wurde schließlich in der Maienbergstraße in Dinkelscherben-Oberschöneberg durch eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Zusmarshausen fahrender weise angetroffen. Der Mann versuchte, als er die Beamten sah, diesen zunächst zu entkommen, konnte aber schließlich gestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der 49-jährige Mann roch sehr stark nach Alkohol; ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Fahrradfahrer hat nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu rechnen. (jah)

Lesen Sie dazu auch